Valls reitera su oferta a Colau y a Collboni: "Por sentido de estado hay que evitar que el soberanismo gobierne Barcelona"

“Yo de manera desinteresada y por sentido de estado creo que tenemos que evitar que el soberanismo gobierne Barcelona. Quiero ser útil a Barcelona”. El candidato de Ciudadanos a la Alcaldía de Barcelona, Manuel Valls, ha reiterado este jueves —en el programa Espejo Público, en Antena 3— su oferta a la alcaldesa y candidata a la reelección, Ada Colau, y al candidato del PSC, Jaume Collboni, a contribuir a una “solución positiva para Barcelona” en una confluencia que deje fuera de la alcaldía al independentismo y “sin condiciones”.

“Yo no voy a pactar un gobierno con Colau, pero la pregunta es si es posible o no que haya un alcalde independentista. La alternativa no es la mejor para mí, pero yo elijo la mejor, o la menos mala, para mi ciudad”, ha matizado Valls, quien pide entender su propuesta “Sólo desde el interés general”.

Según Valls, su oferta trata de evitar que Barcelona se convierta en palanca de esa política imaginaria que es el separatismo de Maragall, “y para evitarlo está la solución que he propuesto yo”.

En referencia al posible divorcio de Valls con Ciudadanos, el candidato a la la alcaldía de Barcelona ha explicado que a él también le gustaría ser alcalde, pero que han “fracasado en el intento de ganar Barcelona”: “Collboni no puede ser alcalde porque no salen los números, yo no tengo problemas con Ciudadanos. Trabajamos juntos”, ha explicado.

En referencia a su posible ruptura con la formación naranja si llegan a un acuerdo en Madrid con la ultraderecha de Vox, Valls ha asegurado que él sabe lo que es lo que es luchar contra la extrema derecha: “Los valores de Europa, el futuro, me parecen más importantes que los intereses de los partidos. Yo no podría jamás continuar una aventura política con quien pacte con la extrema derecha”, ha sentenciado.