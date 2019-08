'Valor, agravio y mujer' y 'El conde Partinuplés', el programa doble de Fundación Siglo de Oro

La Fiesta Corral Cervantes, que desde hace tres años vuelve cada verano a la libresca Cuesta Moyano de Madrid con sus propuestas alrededor del teatro y la literatura del Siglo de Oro, convoca a un programa doble. Esta vez la compañía que produce dicho programa es la Fundación Siglo de Oro. Compañía que precedida por sus éxitos de crítica y público es capaz de atraer a los pocos profesionales que quedamos en Madrid. Nos aparecemos por allí con la intención de darnos un festín teatral. Hay que recordar que esta compañía los representantes españoles en el ciclo Shakespeare que se hizo en el Globe, coincidiendo con las olimpiadas de Londres. Además de que son dos textos poco representados y se trata de recuperarlos y recuperar a su autora, la poeta del barroco Ana Caro Mallén, en esa reivindicación que se está haciendo de las olvidadas escritoras del Siglo de Oro. Tampoco hay que olvidar que estas dos obras tuvieron su estreno absoluto en el Festival Internacional de Teatro Clásico de Almagro, lo que siempre es un criterio de calidad.

Por eso, uno se sienta a ver Valor, agravio y mujer y El conde de Partinuplés, las dos propuestas del programa doble, con muchas expectativas. Tal vez demasiadas, lo que no beneficia la apreciación de los montajes. La compañía tiene (mal) acostumbrado a su público con montajes de mucha calidad, sobre todo en la técnica de decir el verso de una forma muy tradicional. Sin embargo, en esta representación hay fallos de luces (no entran a tiempo o los actores se quedan fuera de foco), las entradas y salidas de personajes no siempre funcionan, ni resultan fluidas ni orgánicas. Incluso los actores se pisan al decir el texto, en darse el pie. Tampoco parecen tener muy medido el espacio ni en el tono con el que hablan, ni en cómo ocuparlo. Un escenario a modo de pequeño corral de comedias clásico. Encalado de blanco y con sus puertas y vigas de madera y una tarima elevada. Muy distinto en tamaño del Palacio de los Oviedo de Almagro, donde se estrenó, lugar que durante mucho tiempo fue el cine al aire libre de dicha ciudad.

Sentado en la butaca, hay momentos en que viendo el montaje uno piensa que puede que se esté pasando lo mismo que en la popular obra de Michael Frayn, Por delante y por detrás. Obra sobre el teatro en el que el elenco de una compañía que se lleva a matar, tiene que fingir que se lleva bien en el escenario, con todos los divertidos malentendidos que eso conlleva entre lo que sucede por delante, es decir, de cara al espectador, y lo que sucede por detrás o lo que no ve el espectador.

En su defensa hay que señalar que han venido a rellenar un hueco en la programación de este corral que se produjo cuando la obra que estaba inicialmente programada se tuvo que cancelar. Digamos que su presencia es un aterrizaje de emergencias. Y, conociendo a la compañía, su conocimiento del oficio, todos esos pequeños detalles, que tal vez el ojo crítico capta al vuelo, y que al público no parecieron importarle ni importunarle el día del estreno en Madrid, serán, con mucha probabilidad, corregidos, pulidos en breve.