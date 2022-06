El PP ve un cambio de ciclo con el triunfo en Andalucía y el PSOE rechaza que se extienda a nivel nacional

El también consejero de Presidencia de Juan Manuel Moreno, ha ido un paso más allá y ha señalado que “si el PP de Andalucía es capaz de sacar mayoría absoluta, el PP en España no tiene techo”. Bendodo ha tirado de la metáfora del tic-tac y ha indicado que “Feijóo no es la oposición, después de ayer, aún más si cabe, Feijóo es la alternativa”, precisando que el domingo “se puso el reloj en marcha con una cuenta atrás para que Sánchez salga de la Moncloa”.

No obstante, Bendodo no ha trasmitido una reclamación de adelanto electoral, pero sí ha opinado que creen que el presidente lo hará cuando más le convenga. En esa línea, ha vaticinado que sus compañeros de filas dejarán de reclamar su presencia en las campañas de las futuras citas electorales, como las municipales.

Sánchez defiende que el Gobierno está fuerte y hay legislatura

Precisamente, el flujo de votos tradicionalmente socialistas a Moreno, otro de los principales factores del triunfo del PP que ha puesto sobre la mesa el propio PP, ha sido rechazado por Sicilia. A juicio de la Ejecutiva Federal, no ven un “gran trasvase de votos”.

“Ahora ya parece que no hay voto cautivo, ahora ya parece que hay un voto en versión nacional, pues miren, ni voto cautivo, ni voto pensando en nacional. Lo que hay es un voto de la población de Andalucía que piensa lo mejor para Andalucía y créanme, vamos a empezar a trabajar desde ya para demostrarle a los andaluces que lo mejor para Andalucía es un Gobierno del PSOE”, ha desgranado Sicilia.

Espadas, del “mal resultado” a “dormir más tranquilo” sin Vox

No obstante, y aunque ha admitido el “mal resultado” que obliga a “resetear” el partido, Espadas ha confesado que está “más fuerte que nunca porque me crezco ante las adversidades” y que “he dormido más tranquilo sabiendo que Vox no estará en el Gobierno andaluz”, como ha explicado ante los medios tras reunir a la Ejecutiva regional.