Antes del Covid socialdemócratas y liberales europeos procuraban apuntalar por ley los viejos valores. En España un puñado a costa del otro. Los conservadores pretendían vendernos las bonanzas de la de la sociedad de mercado, confundiendo los estados con empresas en donde el amo se dedicaba al despido libro. Estábamos, cotidianidad, intentando igualar la balanza entre los escépticos y los optimistas. Entonces el Covid nos desbordó y solo dejó espacio para las lágrimas. Barrió a la mayor parte de una generación en cuyo espejo moral nos mirábamos; destrozó la creencia en la solidez del sistema sanatorio; arrambló con los gurús. Occidente, con su potencial militar y económico, se encontró desvalida. No se podía combatir lo invisible que abandonaba apenas un rumor, aunque viniese revestido de muerte certeza. Era imposible acechar a una enfermedad tan desconocida como la peste de antaño.

A la Unión Europea se le ocurrió, hace poco, un organismo que paliará los futuros coronavirus, dotándolo de una ingente cantidad de millones. No está mal. Falta en la letra pequeña lo de siempre: la clase trabajadora. Siempre la pagan y siempre nos sacan las castañas del fuego. De acuerdo que en los sindicatos hay demasiados liberados, obreros que se dedican en exclusiva a las necesidades de sus compañeros. Pero hay demasiados funcionarios, y demasiados corazones solitarios, y un exceso de tontos. Aquellos que claman por la eliminación de los sindicatos son los mismos que luego aplaudirían la vejación de los trabajadores, los mismos que arramblarían con los funcionarios, los mismos que acuchillarían a los deprimidos atribuyéndoles enfermedad mental, los mismos que ejecutarían a los tontos limitando la libertad de expresión. El muy tonto se llama Frances Franc; en Twiter afirma que Cervantes es oriundo de Cataluña. El tonto muy tonto se llama Iván Redondo por creer que los demás somos tontos. Los tontos muy tontos son legión de muchas layas, labran donde no les corresponde, desplazan a los demás con rumores maliciosos, engordan poltronas, las saquean y, al cabo, nos observan hinchados de una satisfacción estúpida.

Eso es lo que pretenden tantos, la vuelta a las cavernas y a la oscuridad goda. Aspiran a ello Vox, Bildu y los independentistas rancios catalanes. Mosquea que Bildu y ERC sean socios de Gobierno, el que ha presentado en el parlamento unos PGE sin aprobar, un acto carente de validez legal, por mucho que intente forzar los votos de sus señorías, algo que así no se logra. Desde luego que también, y no es culpa de la enfermedad, los políticos han desterrado los valores de la convivencia. Ni se entienden ni lo harán hasta que dejen de mirarse el ombligo. No sé que es peor, que el PSOE piense que la intención de voto lo aupará de nuevo o que el PP se vea ganador. Faltan dos años de legislatura, pese a que todo indique que gobernará el PP. A qué viene el ensimismamiento de los que mandan y de los que podrían mandar. No cuesta entenderlo, lo que cuesta es aceptarlo: Dar viento a la gresca en vez de sentarse a debatir en la mesa del interés general.

Antes de la pandemia los políticos cargaban sus frustraciones en la ciudadanía, y nosotros nos sentíamos infectados de las mismas, e imitándolos discutíamos a voz en cuello por nimiedades. No se libraba nadie. Ahora, para pelearnos, no precisamos a los que, con una alegría impropia, están en el absurdo de dirigir nuestro futuro, nuestras individualidades, nuestros pensamientos. Es peligroso que nuestros políticos sean por lo general unos memos, tesitura de la que se aprovechan los fascistas de izquierdas y de derechas, los franquistas o los leninistas, llámense militantes, no todos, de Vox y de Podemos.

Igualdad, libertad y fraternidad fueron palabras convertidas en actos. La pandemia las ha desterrado. Y no parece que alguien las vaya a rescatar del exilio. Crece la violencia, de los jóvenes y de los adultos. Se multiplica la desconfianza a lo que estableció el espíritu del 78, empujada por los paniaguados y los descerebrados. Se avalan los insultos gruesos. Se condenan los piropos. Torquemada es cualquiera, con bastón de mando o sin él. No existe freno a la exaltación de los instintos animales, a la pasividad de las élites, al egoísmo de las regiones frente a las personas.

La pandemia nos ha situado en la más atroz de las incertidumbres. Semejante sensación se hace norma en el todo vale: dañar al prójimo preservando lo privado. Lo que se consigue es que lo privado, sentimientos, se convierta en un mal común, una inquina que empieza a desbordar, como en los peores momentos de la historia, cualquier expectativa, en cualquier sentido, de cualquier lugar.

Sabiendo que no tenemos tiempo de esperar a los que elegimos en las urnas, habrá que arbolarse de coraje, de ideas, y volver a escarbar en los viejos valores: libertad, igualdad, fraternidad.

Seguro que hay un rumbo a navegar y un nuevo mundo a abordar, justo el que nos robó la pandemia, la realidad en continua construcción.