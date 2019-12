Valverde no es el culpable de los males del Barça

Tim Clayton - Corbis via Getty Images Ernesto Valverde, entrenador del F. C. Barcelona, durante un partido contra el Alavés.

Ríos de tinta han corrido culpabilizando a Valverde del mal juego del Barcelona. Pareciera como si el plantel hubiera renunciado a sus esencias por insistencia del técnico extremeño, quien supuestamente no tiene el manido ADN Barça. Nada más lejos de la realidad. El equipo no se encuentra a sí mismo por diferentes causas, si bien la responsabilidad de su preparador no es mayor que la de la directiva o la de los propios jugadores. No obstante, hay diversas y convincentes razones para exculpar a Valverde.

Planteamiento coherente sin éxito

El entrenador dispone un mediocampo con el que la mayoría de los hinchas comulgan: Busquests, De Jong y Arthur (cuando a este último sus recurrentes ausencias no le impiden jugar). Y sin embargo, el equipo no juega todo lo coral que debiera, apenas se asocia y deja la iniciativa casi siempre al rival. Se refugia y sale al contragolpe, mitigando con ello las enormes cualidades de De Jong, quien no brilla igual que en el Ajax. No hemos visto aún las grandes virtudes del fabuloso centrocampista tulipán, una de las grandes revelaciones en la pasada edición de la Champions. Él mismo se ha preguntado en una reciente entrevista el motivo por el que el Barcelona un día juega bien y otro mal, sin hallar una verdadera causa al entuerto. Mientras, Valverde, cuando ha intentado espolear a la plantilla e introducir cambios en la medular –sirva de ejemplo el último choque ante el Alavés, con las entradas de Vidal y Aleñá– no ha obtenido los resultados deseados. Tampoco ha funcionado Rakitic, a quien se vio superado en los duelos ante la Real Sociedad y el Real Madrid.