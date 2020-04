Vamos a echar mucho de menos a Michael Robinson, entre otras cosas por sus frases

El futbolista y comentarista deportivo Michael Robinson ha muerto a los 61 años. Mítico futbolista de Liverpool, Osasuna y Cádiz, entre muchos otros, deja además una gran carrera como comentarista televisivo.

Su maravilloso acento, su fino sentido del humor y su buen hacer en programas de televisión como Informe Robinson, El Día Después y sus apariciones en la SER han propiciado que sea uno de los personajes más queridos de España.

Estas son algunas de las mejores frases que Michael Robinson ha dejado en varias entrevistas.

- “El cáncer puede matarte una vez, pero no todos los días”

- “Soy muy afortunado: tengo 52 años y nunca he dado un palo al agua”.

- “Si me preguntas cómo me definiría, la verdad es que no te sabría responder. Supongo que para mucha gente soy algo distante y con ciertos aires de arrogancia, que viene más bien en el ADN de casi todo británico”.

- “Cuando vinimos a España por segunda vez decidimos no hacer planes...y resulta que llevo ya 30 años aquí”.

- “Necesitamos al diferente para culparlo de todo”.

- (Sobre Cádiz) “Es la única ciudad occidental donde el capitalismo no es la ley. Ser rico es incluso una desventaja”.

- “En los años ochenta, Liverpool era una ciudad que no tenía nada, Margaret Thatcher la había masacrado y sólo nos tenían a nosotros”.

- “Me gusta Velázquez: fue el primero en describir la derrota”.

- “La televisión me seduce: me ha hecho llorar de pena, de felicidad, reír mucho, me cuenta las historias más terroríficas, me da las mejores noticias: no es la caja tonta, es la caja mágica”.

- “A veces, cuando tengo que rellenar un formulario y pone ‘Profesión’ me pregunto si debería poner ‘Jeta’, pero acabo poniendo ‘Director de televisión’”.

- “Cuando llegué a España yo sólo decía hola, adiós, gracias, cerveza y contaba hasta cinco”.

- “El fracaso ha sido el motor de mi vida”.

- “Cuando me pidieron en la final de la Copa de Europa que lanzara un penalty yo pensaba en mis padres que en mi casa estarían diciendo... mi hijo la va a cagar”.

- “Mi españolidad la descubrí en la final del Mundial de Sudáfrica. Yo estaba en ese momento estuve en estado de pánico”.

- “Está más quemado que la moto de un hippie”.