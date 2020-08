Vamos camino de las diez plagas bíblicas…

A diferencia de la COVID-19 no es una enfermedad nueva, es un viejo conocido por epidemiólogos y especialistas en enfermedades infecciosas. El primer caso del que tenemos noticia fue descrito en 1937 en una mujer de Uganda. A nuestro país no llegó hasta el año 2004.

Esta enfermedad, de nombre exótico, conlleva asociada el binomio aves migratorias y équidos. Sabemos que no hace falta viajar hasta el país de los faraones para adquirirla y que la vía de contagio es la picadura de un mosquito, generalmente del género Culex, el conocido popularmente como mosquito trompetero.

De todas las especies de este mosquito presentes en la Península Ibérica (C pipiens, C modestus, C perexiguus, C theileri) tan sólo provoca la enfermedad el Culex pipiens.

El insecto transmite la enfermedad habitualmente a los caballos, pero también es posible, como de hecho ha ocurrido, la transmisión a las personas. El reservorio y el principal vector difusor de la enfermedad son las aves silvestres, que es donde radica verdaderamente el problema.

El sur de España, por ser zona de paso de las aves migratorias procedentes de África, es un área geográfica de riesgo para la aparición de la enfermedad producida por el virus del Nilo. A esto se añade que, en relación con el año anterior, existe un incremento de mosquitos en la zona del brote de hasta un treinta por ciento.