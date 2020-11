Vanesa Romero, de 'LQSA', explica las secuelas que le provocó el coronavirus

Carlos Alvarez via Getty Images

Carlos Alvarez via Getty Images Vanesa Romero presenta la campaña 'Sonae Sierra' para abordar psicológicamente la covid-19.

La actriz Vanesa Romero ha sido uno de los muchos rostros conocidos que han sufrido el coronavirus. La intérprete de La que se avecina (Telecinco) se contagió de la enfermedad al comienzo de la pandemia, en el mes de marzo, aunque tal y como ha detallado no fue un periodo corto y le quedaron secuelas meses después de la enfermedad.

“He pasado mucho miedo, yo me contagié al principio de todo esto, no se sabía prácticamente nada, y había mucha falta de información. Psicológicamente, pasas de tener ansiedad a incertidumbre, y gestionar todo eso es muy complicado”, ha empezado diciendo a los medios durante la presentación de una campaña de salud mental por el coronavirus.

A pesar de que Romero ha señalado que ahora mismo se encuentra bien, recuerda que ha pasado “siete meses” sufriendo las secuelas del virus. “He estado muy fastidiada porque me dejó muchas secuelas, una debilidad muscular grande, un cansancio tremendo, me faltaba el aire, menos mal que no tuve que ir al hospital”, ha detallado. “También perdí el gusto y el olfato, luego lo recuperé, pero va y viene”, ha señalado la actriz quien cuenta que todavía le vuelve de vez en cuando un “olor a azufre” sin explicación aparente.

“Han sido unos meses difíciles por todo eso, muchas pruebas médicas y muchas historias, pero al final tenemos una sanidad maravillosa y, por suerte, están ahí los médicos para ayudarnos en todo lo que pueden”, ha detallado.

La intérprete ya habló de su lucha contra el virus en el mes de junio, donde todavía no se sinceró sobre las secuelas, pero sí que comentó que era paciente de riesgo y que pasó 15 días muy duros. “Ha sido bastante duro. Era paciente de riesgo, ya que soy asmática y era un poco más complicado”, dijo entonces.