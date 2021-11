La variante ómicron despierta un nerviosismo "racista" y la carrera por adaptar las vacunas

franckreporter via Getty Images

franckreporter via Getty Images Ómicron, objeto de estudio en los laboratorios internacionales

Las comunidades insisten en pedir medidas, con una aplicación masiva del certificado covid, en algunos casos pendiente de la Justicia, que por ahora solo rompen Madrid (oh, sorpresa), Castilla-La Mancha y Extremadura.

Pero la nueva variante no es el único frente abierto aquí y en el resto del mundo. A última hora de la tarde del martes, Sanidad publicaba un documento donde recomienda limitar el número de participantes en los eventos navideños, justo después de saberse que España supera los 10.000 casos (una inmensa mayoría asociados a la variante ‘delta’) en un día por primera vez desde agosto .



El panorama inquieta de puertas para adentro, si bien es aún peor más allá de las fronteras nacionales. Por ello, las decisiones adoptadas por las principales potencias contra ómicron no gozan de unanimidad entre la comunidad sanitaria, que las cataloga como ineficaces e incluso “racistas” por lo de discriminatorias que tienen. Hasta la OMS se ha sumado a estas criticas por el cierre del tráfico aéreo, reprochando que “no se basa en pruebas”.

“Me preocupa profundamente que esos países sean ahora penalizados por otros por hacer lo correcto”, ha expresado el director general, el etíope Tedros Adhanom Ghebreyesus, que habla de medidas que no son eficaces por sí solas y “solo empeorarán las desigualdades”.

La efectividad de las vacunas, a debate

La múltiple mutación del virus supone un reto para las farmacéuticas, obligadas a actualizar sus fármacos. Un objetivo que llevará meses, de tres a cuatro, ha citado la directora de la Agencia Europea del Medicamento, Emer Cooke.

Según la responsable de la EMA, hay planes previstos para acelerar la adaptación de las vacunas si fuera necesario: “No sabemos todavía si esto se necesitará, pero en todo caso tenemos preparados planes de contingencia. Trabajamos con los reguladores porque esperamos lo mejor, pero estamos preparados para lo peor”, apuntaba esta mañana en línea con las declaraciones de Ursula von der Leyen.

Entre las farmacéuticas no hay una posición clara aún, más allá del constante estudio de sus productos en relación a esta nueva mutación. Moderna prevé una pérdida de efectividad de su antiviral, en palabras de su consejero delegado, Stéphane Bancel: “Tenemos que esperar a los datos. Pero todos los científicos con los que he hablado dicen ‘esto no va a ser bueno’”.

Sin embargo, Pfizer apuesta por acelerar la tercera dosis para aumentar la protección: “El plan sigue siendo el mismo: acelerar la administración de una tercera inyección de refuerzo”, ha reconocido este martes Ugur Sahin, director ejecutivo de BioNTech y creador de la vacuna mayoritaria en España y buena parte del mundo, sin referencias a una posible pérdida de efectividad.

Pero la aparición de la nueva cepa ha reabierto el debate sanitario y geopolítico de la necesidad de vacunar a los países en desarrollo en lugar de apostar por una tercera dosis global, como ha venido solicitando la OMS desde hace meses. África, con una tasa escasísima del 7% de población con la pauta completa, aparece como el caldo de cultivo ideal para la aparición de nuevas mutaciones.

La comparación en porcentajes de población vacunada entre España, la UE, Sudáfrica y todo el continente africano hecha por el medidor internacional Our world in data no deja lugar a dudas: