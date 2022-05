Más contagiosa pero no necesariamente alarmante: qué se sabe de la variante XE

Udomkarn Chitkul via Getty Images/iStockphoto

Un pequeño ‘Ay’ se les escapa a muchos cada vez que salta a los medios la detección de una nueva variante del coronavirus. No es de extrañar; reciente tenemos el ejemplo de ómicron, que disparó los contagios. Hace unos días, la Organización Mundial de la Salud (OMS) informó del hallazgo de nuevas variantes, denominadas XD y XE y XF, siendo la segunda en la que puso el foco por ser más contagiosa.

La variante XE no es otra cosa que la combinación entre la variante original de ómicron, BA.1, y el sublinaje BA.2. O en otras palabras,“son dos linajes diferentes de la misma variante combinados”, como explica el epidemiólogo Quique Bassat , investigador ICREA y jefe del programa de Malaria en ISGlobal, centro impulsado por la Fundación ‘la Caixa’.

El doctor Marcos López Hoyos, presidente de la Sociedad Española de Inmunología (SEI), recalca que por ahora no hay que entrar en pán: “Es una variante que la OMS no ha declarado de preocupación. No hay que preocuparse en exceso por el momento”. Señala además que en nuestro país, por ahora, apenas ha entrado.