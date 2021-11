Varias comunidades presionan a Sanidad para coordinar ya la implantación nacional del pasaporte covid

Europa Press News via Getty Images

Europa Press News via Getty Images Largas colas a la entrada de la sala de ocio Apolo de Barcelona

No solo piensan en las fechas inmediatas. Con la Navidad en puertas y la experiencia de las diferentes regulaciones del pasado año, con un ascenso muy fuerte de la ‘curva’ del covid en enero, varios barones autonómicos quieren evitar justo eso. El aumento de la incidencia en las últimas semanas ha generado preocupación más allá del ministerio, mientras el departamento se mantiene firme recordando que la situación hospitalaria es “buena”. Aunque la incidencia se ha duplicado en menos de un mes, sigue estando por debajo de 100 y los niveles de ocupación de plantas y UCI son muy bajos, tanto como entonces.

Pasaporte covid ya y a nivel nacional. Es lo que quieren varias comunidades, esta vez no solo del PP, que se han dirigido a la ministra de Sanidad para pedir una coordinación estatal de este certificado. El objetivo es regular el acceso a los espacios de restauración y ocio en función de la vacunación ante la subida de la incidencia en toda España.

Sin embargo, de esa reunión entre las partes no salió acuerdo alguno e incluso se ha pospuesto ese nuevo medidor de la pandemia. La urgencia por parte de las CCAA es el pasaporte covid. Evitar ajetreos de personas sin saber quién está vacunado y quién no. Por el momento, Cataluña y Galicia, con el aval de la Justicia, y País Vasco han sido las ‘pioneras’ en plantearlo. En el caso de Euskadi, se espera la decisión del Tribunal Superior de Justicia para el lunes de cara a restringir (o no) el acceso a restaurantes y locales de ocio.

No falta la polémica por parte de quienes se sienten perseguidos o señalados al no estar vacunados, cuando España roza el 90% de la población diana con la pauta completa.

Por detrás, otras siete autonomías se muestran a favor o, al menos, reconocen estar estudiándolo. De nuevo, diferentes signos políticos. Además de las ‘nacionalistas’ Cataluña y País Vasco, las ‘socialistas’ Comunidad Valenciana, Canarias, Aragón o Navarra (que supera los 200 casos de incidencia, máximo nacional) y las ‘populares’ Andalucía, Murcia y Castilla y León, junto a Galicia.

Lo proponen como solución para evitar adoptar medidas más drásticas, como las restricciones de aforos u horarios en los locales de ocio y restauración. Y la lista, que ha crecido en las últimas horas, podría seguir haciéndolo.