Una vecina de Barcelona triunfa con lo que dijo en 'El programa de AR' sobre los disturbios

Desde que el rapero Pablo Hasél fue detenido para ser llevado a prisión, no ha habido una sola noche sin disturbios en España en protesta por su condena.

Los últimos enfrentamientos entre manifestantes y Policía se han producido en Cataluña, concretamente en Girona y en Barcelona.

En la capital catalana llevan varios días sufriendo los destrozos por los disturbios y en El Programa de AR de Telecinco, presentado por Ana Rosa Quintana, quisieron hablar con una vecina de Barcelona sobre ello.

La mujer contó que los manifestantes habían hecho una hoguera frente a su casa y que el fuego tenía una altura “de tres pisos”. Ella decidió bajar a hablar con quienes protestaban y por eso le preguntó la periodista del programa.

Su respuesta se ha convertido en viral en Twitter:

“La primera vez, la segunda no porque tiraban piedras y me daba miedo. Porque tengo la farmacia abajo, que la dueña es amiga mía, y tenía miedo de que de alguna manera estropearan los cristales de la farmacia. Pero no, se comportaron, tiraron contra la Policía”.