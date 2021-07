La policía auxilia a un vecino de Lugo confinado por positivo que llevaba días sin comer

Marcos del Mazo via LightRocket via Getty Images

Marcos del Mazo via LightRocket via Getty Images Platos vacíos en una protesta contra el aumento del hambre, en Madrid, el pasado 14 de noviembre.

El hambre golpea a algunas personas con dureza. Agentes de la Policía Local de Lugo han auxiliado a un vecino confinado en su domicilio por ser positivo en coronavirus. El problema es que llevaba varios días sin comer por no tener dinero para comprar alimentos.

Según ha relatado la Policía Local, en la tarde del pasado sábado 24, un vecino de la Calzada das Gándaras pidió auxilio a este cuerpo municipal porque estaba confinado y no había podido comer porque no tenía dinero y no podía comprar por sus medios ni a través de familiares o amigos.

Una patrulla se desplazó al banco de alimentos, donde recogió un lote de comida para varios días que entregó a esta persona en su domicilio. Además, han destacado las mismas fuentes municipales, la Policía Local ha informado de la situación de esta persona a los Servicios Sociales.

La pobreza, disparada por la pandemia

La pandemia ha supuesto un duro golpe a la reducción de los niveles de pobreza en España, que se acercan de nuevo a los de la Gran Recesión tras la crisis de 2008.

El porcentaje de población en situación de carencia material severa (pobraza) aumentó en 2020 un 2,3% respecto al año anterior. En total, el 7% de los españoles (3,3 millones, aproximadamente) tienen serias dificultades para vivir con dignidad, según la encuesta de condiciones de vida que publicó hace poco más de una semana el Instituto Nacional de Estadística (INE).

No alcanzaba un nivel tan alto desde 2014, cuando los efectos de la crisis de 2008 mostraron toda su crudeza. Entonces, fue el 7,1% de los españoles los que tenían dificultades.