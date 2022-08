Los vecinos de Bejís vuelven a sus casas tras el grave incendio forestal: "El paisaje es dantesco"

La evolución del incendio forestal declarado en Bejís (Castellón) sigue siendo “favorable” y ya no tiene llama en ningún punto, aunque entra esta tarde en una fase “crítica” ante la previsión de vientos “erráticos”, que podrán alcanzar los 40 km/h, el aumento de temperaturas y el descenso de la humedad por debajo del 30%.

La edil del municipio castellonense ha revelado que las jornadas de “incertidumbre” se han vivido “mal, con mucha ansiedad y mucha preocupación”. “Me he puesto muy contenta al entrar, pero realmente es muy dura la visión”, ha añadido.

Otra de las vecinas de Bejís ha expresado que la sensación tras el incendio es “desoladora” y resulta “horroroso” pensar “todo el trabajo que queda por delante”, porque “está todo negro”. Y espera que esta situación “sirva para que los políticos de ahora, de antes y los que vendrán se den cuenta de que no tienen ni idea de montes y que no saben hacer nada, ya que no limpian ni dejan hacer cortafuegos”.