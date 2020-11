Vega comparte las secuelas de la covid-19: "Una foto con pelo mientras dure"

La autora de temas como Mejor mañana o La reina pez ha dejado claro que no le da miedo esta secuela ya que ella misma se rapó la cabeza en 2012. “Sea como fuere mi cabeza seguirá igual de redonda, igual de terca, igual de obstinada, igual de tierna, igual de fría, igual de llena que a fin de cuentas es lo que más me importa”, ha explicado.

“Hace un mes me diagnosticaron una alopecia, secuela de covid. La estoy tratando a ver si hay suerte. Mi espalda esta dolorida, todos los días, a partir de la media tarde me cuesta aguantar el tipo, a veces falta el aire y las migrañas se suceden danzando despreocupadas. Ellas nunca se confinaron. De ahí la vanidad de una foto con pelo mientras dure”, ha señalado.

A nivel personal, Vega ha hecho una reflexión sobre cómo le está afectando el “encierro voluntario” durante la pandemia tanto a su humor como a su percepción del exterior. “Hay días que me hablo sola y me repito ‘no seas la cascarrabias que gruñe por todo’, ‘la gente tiene que vivir para no morir en vida’, ‘¿a caso tu misma estás bien en tu encierro absoluto 100% voluntario?’ No no estoy bien. A diario paso por un parque infantil cerrado al paso con cintas de Policía, donde muchos adolescentes se sientan a charlar en la valla que lo franquea la mascarilla colgando de una oreja. Sus batallitas”, ha señalado en una clara referencia a los jóvenes en el punto de mira de la segunda ola de la pandemia.

“Los miro y me digo ‘tú con su edad...’. Y la verdad es que no. Yo con su edad estoy segura de que he hecho más el animal que todos ellos juntos. Pero yo con su edad tenía una cosa tremendamente clara. Lo prioritario. El respeto por los demás, la empatía y que lo mas preciado que uno tiene es su familia, sus vidas, su vida”, ha recalcado.

La cantante ha hecho una reflexión sobre cómo la insolidaridad de un grupo de personas tiene fuertes consecuencias tanto en la salud del resto como en la economía global. “Esa actitud le quita la vida a los más vulnerables (y a los que no nos deja secuelas jodidísimas), y vuelve totalmente vulnerables a los que quedan con vida”, ha señalado. “Y cometo el error de poner el telediario y ver todos los dramas que suceden. El peor de todos: ver que los idiotas, los imprudentes, los egoístas, los despiadados... CRECEN se hacen ADULTOS y siguen siendo igual de idiotas”, ha añadido.

Para la cantante, además de las decisiones gubernamentales, el comportamiento ciudadano ha tenido mucho que ver en la segunda ola de la pandemia. “Hemos llegado a este punto por que la tasa de idiotez en cada país indica que la estulticia es el único recurso inagotable del planeta. No hay sentido de la comunidad, ni ganas de que lo haya. Una sociedad fragmentada es individualista, carente de todo, y solo atiende al interés propio, que son tantos como individuos haya, y por tanto imposibles de conciliar en una comunidad”, ha señalado.

“Y esto no es una secuela de covid, es una secuela de años y años perdiendo el tiempo en fragmentarnos y pensar que sólo nosotros y los que piensan como nosotros ostentan la verdad y la razón”, ha acabado diciendo.