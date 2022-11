Vender tu casa: cosas a tener en cuenta

Precio de la vivienda

Averiguar el precio del metro cuadrado de tu vivienda es el primer paso que hay que dar. Consultando con las casas de la zona, igual se nos hace mucho más sencillo conocer lo que podemos sacar con su venta. En este punto, además, es importante el valor de tasación y el valor catastral para ponerle un número final. ¿Lo tienes? No obstante, has de tener cuidado, pues el pecio de los inmuebles a la venta en la zona no es el precio final de venta, sino el precio por que salen a la venta, ahí no puedes saber el precio por el que finalmente se venderá. De hecho, una correcta valoración solo puede ofrecértela un agente inmobiliario. quien conoce el verdadero precio del mercado