Venezuela, oro y Holocausto

¿Cómo llegó el oro nazi al continente americano? Existieron dos posibles vías de entrada. En primer lugar, la llamada red ODESSA, acrónimo de Organisation der ehemaligen SS-Angehörigen, que desde puertos mediterráneos propiciaba la evasión de criminales de guerra a Oriente Próximo y América Latina. Los prófugos se llevaron consigo gran parte de los bienes saqueados para financiar sus actividades. En segundo lugar, el pago de los créditos concedidos por Estados Unidos durante la posguerra. El coste de la victoria y el proceso de descolonización dejaron a Gran Bretaña al borde del precipicio. Su primer ministro, Clement Attlee, aceptó el Acuerdo de Préstamo Anglo-Americano en el verano de 1946.

Lo mismo sucedió con las ayudas que Eisenhower negoció con Franco entre 1951 y 1953. El historiador económico Pablo Martín-Aceña afirmó en una entrevista: “Quitando los lingotes que quedan en el Banco de España, [los demás] fueron a parar a Wall Street. Así se pagaron los créditos norteamericanos que vencieron en 1957”. ¿Y cómo llegó a Venezuela? El oro procedente de la península Ibérica alimentó la estructura financiera de ODESSA en Paraguay y Argentina. Desde allí se hizo fluir a otros países como Venezuela, donde había miembros de la red. Pero la fuente principal resultó ser menos oscura. Los rigores de la Guerra Fría hacían necesario disponer de un ejército operativo, así pues, los Estados Unidos transfirieron cantidades de oro a Venezuela para abastecerse de carburante. Ahora podemos establecer el itinerario definitivo: Alemania, Suiza, España, Portugal, Reino Unido, Estados Unidos y Venezuela.

¿Se trata de información fiable? Las autoridades israelíes han seguido todos estos movimientos con preocupación, pues Turquía y otras naciones de Oriente Medio son los principales clientes del oro blanqueado. Una vez más, los esfuerzos del Centro Simon Wisenthal han marcado la diferencia. Hace pocos días Jerusalem Post publicaba el siguiente titular: ¿Está la Venezuela de Maduro traficando con el oro nazi robado a las víctimas del Holocausto?

El contenido de la información recogía las impresiones de Samuels, quien lamentaba no haber podido verificar el origen de los lingotes antes de su refinado. A continuación añadió: “la documentación de las barras mostraba que eran de la década de 1940 (…). Otros testigos afirmaron haber visto que muchos de los lingotes tenían sellos torpemente raspados para ocultar su origen”. No, no es ninguna fantasía. En 2001 se localizaron 38 lingotes con la esvástica impresa en la cámara acorazada del Banco de España. ¿Por qué no se ha hecho justicia en todos estos años? La avaricia y el silencio han revalorizado una mercancía tan abominable como los diamantes de sangre africanos.

Síguenos también en el Facebook de El HuffPost Blogs