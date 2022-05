Ver para creer: Resines pronuncia la palabra mágica y ojo a la reacción que tiene Almeida

En un momento de su discurso, Resines ha dicho: “Y, si queréis ligar, lo primero de todo, respeto. Muchísimo respeto, que las relaciones son cosa de dos. Y recordar que no se liga siendo más agarrado que un chotis ni dando más lata que Cascorro”.

Resines ha expresado que está “muy orgulloso” de pertenecer a este sector desde hace 40 años. “Es un verdadero honor estar hoy aquí, no sabéis la ilusión que me hace. Aunque yo nací en Cantabria (...) he vivido siempre en Madrid”, ha relatado.