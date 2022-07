Cómo disfrutar del verano más inflado sin gastar tanto dinero

JOSE JORDAN via Getty Images

JOSE JORDAN via Getty Images

“Junto a las ganas de hacer turismo hay algo de ahorro por parte de las familias de lo que no gastaron durante la pandemia”

No obstante, esta caída compensa con el aumento en las reservas de turistas extranjeros que siguen eligiendo España como lugar de vacaciones y que realmente son los que van a “salvar el verano”. Es por ello que en destinos como Fuengirola, Playa del Inglés, Palma de Mallorca, Mojácar o Salou los alojamientos están con las cifras más altas de ocupación.

“Llevábamos unas semanas muy buenas que nos hacían augurar un verano récord y que van a hacernos salvar la temporada, sin embargo, no sabemos qué pasará en septiembre cuando la bolsa de ahorros se haya gastado”, apunta Ricardo Fernández, managing director de Destinia.

Presupuestos que asustan

El coste de la vida se ha encarecido en los últimos meses hasta niveles que no se veían en décadas promovidos en parte por el alza en el precio del gas y los combustibles disparados desde el inicio de la invasión a Ucrania. Esto provoca un efecto en cadena que repercute en el coste de bienes y servicios y resiente los bolsillos.

No obstante, aunque la subida es generalizada, no todos los precios han crecido de la misma forma respecto a la temporada pasada.

Transportes . En este caso, García detalla que la subida no ha afectado tanto debido a que hay muchas tarifas de rutas de tren y de autobús son reguladas. Es diferente en el caso de los aviones donde se ha visto una subida entre diferentes rutas en base a la atracción de clientes que busquen las compañías.

Disfrutar de lo ‘barato’

Desde la OCU son conscientes de que a todas las familias no les afecta esta situación por igual. Según sus encuestas, casi la mitad de la población considera que la situación es peor a la de hace un año. No obstante, ante esta situación, el 57% de los españoles cuenta con ahorros para poder ‘capear’ el problema frente al 34% que no tiene ahorros.