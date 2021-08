Verdadfobia

No es la verdad un asunto ni fácil ni cómodo. Es una construcción colectiva, que realizamos entre todos mediante un debate racional en donde nadie puede arrogarse un punto de vista privilegiado ni negarle la palabra a otro. Está siempre por terminar y por mejorar. Que la verdad sea provisional no quiere decir que sea subjetiva, y en la objetividad de dicha tarea común nos jugamos la propia idea de humanidad. La única esperanza de que la sociedad no sea el patio de un manicomio pasa por encontrar algo que nos oriente hacia los demás, no que nos ensimisme, que nos relacione, no que nos amontone. Y cada vez que se reducen las opiniones mejor o peor fundamentadas a simples exabruptos emocionales —loqueseafobia— se intenta escamotear el carácter público y social del asunto discutido. Te acuso a ti de odiarme porque me da mucho miedo la verdad que me estás presentando.