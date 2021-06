"Vergonzoso": críticas a 'MasterChef' por esto que hace (y mucho) el jurado

Parece ya una tónica habitual, pero por mucho que lo repitan no parece gustar más a los espectadores (todo lo contrario). Dos miembros del jurado de MasterChef, formado por Samantha Vallejo-Nágera, Pepe Rodríguez y Jordi Cruz, protagonizaron varios momentos que pretendían dar humor al programa de este martes, pero que no lo consiguieron, al menos, para todos.

La concursante Jiaping ha sido la escogida para capitanear al equipo azul en la visita a Talavera de la Reina. El jurado ha destacado el trabajo de la mujer, quien señaló que estaba “contenta al 51%” con su papel como líder. Vallejo-Nágera y Rodríguez coincidieron en que su capitanía fue para estar mucho más que contenta. Mientras, Jordi Cruz destacó que “siendo tu primera capitanía me has sorprendido gratamente. A pesar de que el castellano no es tu idioma natal, has dirigido perfectamente”.

Sin embargo, los jueces recriminaron el caos en las cocinas durante la prueba, sobre todo en las del equipo azul, pero destacaron que “la serenidad de Jiaping se ha contagiado a sus compañeros”, para terminar sacando un gran menú y trabajo, concluyeron.