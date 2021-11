Verónica Forqué abandona definitivamente 'MasterChef Celebrity': "No puedo más"

Era una de las incógnitas que dejó en el aire el último programa de MasterChef Celebrity, y este lunes la han resuelto. A lo largo de las semanas que ha estado en el programa, Verónica Forqué ha acumulado numerosas críticas por su actitud con sus compañeros. La semana pasada, además, sorprendió a todos al ausentarse en la última prueba.

“Pepe, soy Verónica. Jefe, no tengo buenas noticias. No me encuentro bien, estoy agotada. He luchado diez semanas, la experiencia de las mejores de mi vida, usted sabe jefe que yo soy muy luchadora y estoy aprendiendo mucho. Qué lástima, siento no poder estar a la altura pero es que no puedo, el cuerpo no puede, no puedo con mi alma. Volveré cuando esté buena”, afirmó entonces la actriz en un comunicado que leyó Pepe Rodríguez.

El jurado señaló en ese momento que la actriz no estaba eliminada, por lo que cabía la posibilidad de verla este lunes. Esto provocó críticas entre los espectadores, ya que pensaban que decidió ausentarse de la última prueba para evitar la eliminación y clasificarse directamente para la semifinal. Finalmente, el programa ha resuelto todas las dudas.

“La semana pasada Verónica decidió ausentarse de la última prueba porque se notaba muy cansada y esta noche tampoco ha entrado con vosotros”, ha comenzado este lunes explicando Samanta Vallejo-Nájera en el arranque del programa. “Aspirantes tenemos que comunicaros una noticia muy importante y es que tras su espantada la semana pasada, Veróncia ha vuelto”, ha añadido, después, Pepe Rodríguez.,