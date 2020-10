Verónica Sanz, descolocada por el testimonio de una española residente en China

Entonces, la invitada comenzó a detallar por lo que, según ella, China ha conseguido vencer a la covid-19 y España no: “Aquí (China) se tomaron las decisiones y las medidas de una forma inmediata y a rajatabla. Ha sido todo muy drástico, muy severo, porque es un país muy poblado y en este momento no hay virus”.

Sanz, completamente descolocada, reaccionó a las palabras de Landesa: ”¿Sin virus? ¿Me estás contando que no usas mascarilla, Sara?”. “No, claro que no uso, dijo con total naturalidad Landesa, provocando un “madre mía” de la periodista.

“Solo llevo una mascarilla en el bolsillo por si tengo que coger el transporte público, que es el único sitio en el que es obligatorio. En los cines ya se venden todas las butacas y no hace falta registrarse, ni usar mascarillas ni nada, la normalidad es total. Yo llevo ya seis meses sin virus”, añadió.

Landesa dejó por momentos sorprendida a Verónica Sanz , la copresentadora del programa nocturno junto a Iñaki López, con su testimonio: “El día a día es igual que el año pasado, cuando no había pandemia. Vivo con absoluta normalidad”.

Landesa, una española que reside en China, aseguró que allí "no hay virus" y "no llevan mascarillas" y contó cómo consiguieron "acabar" con el COVID-19 https://t.co/6Kh27YDw9S

Landesa, que aseguró que más o menos se cree las cifras que da China y el resto de países porque nadie da las reales, contó que en el confinamiento podía salir a la calle sin mascarilla.

En cambio, señaló que en España “no se ha establecido ningún plan para contener o eliminar el virus de alguna forma”. “El éxito chino no ha consistido en que tenga una mejor tecnología o unos recursos ilimitados de los que España no pueda disponer. Tampoco es cierto eso de que en la cultura china no hay virus”, afirmó Landesa, que detalló que el rastreo y cierre perimetral aquí se empezó a aplicar en todo el país en febrero.

Además, concretó en que estas dos medidas no han sido un fin: “Han sido las herramientas y las armas para ganar la batalla al virus. Han sido parte de un plan superior, una estrategia ganadora, mientras que en España no ha habido estrategia, ni ganadora ni perdedora”.

Landesa finalizó asegurando que no es tarde para establecer en España un plan ganador como el de China y pidiendo que no se pongan parches.