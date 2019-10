Verownika: "Se puede vivir de YouTube, lo que pasa es que no es fácil"

Compartir con la gente. Intento hacer que no sean las típicas review, transmitir un mensaje que vaya más allá de la tecnología. Cuando alguien que se pone un vídeo mío me dice que le levanta el ánimo o que le inspiro, es lo que más agradezco. No solo hablo de un producto, intento que la gente le ponga pasión a la vida. Es difícil hacerlo (risas) pero es mi intención.

Tienes que estar preparada porque vas a recibir comentarios negativos y positivos y no te tienen que afectar ni para bien ni para mal. No te puedes endiosar con lo bueno y de los negativos coge las críticas constructivas y que puedan ayudarte a mejorar tu trabajo y en tu día a día. No tomes en cuenta aquellos que son destructivos. Mi miedo no fue por las críticas porque yo combinaba mi trabajo con YouTube. Mi miedo ha sido hace dos meses, cuando he dejado todo para dedicarme a YouTube. Ese ha sido el salto más grande y es una decisión que agradezco haber tomado.

Respuesta: Estudié tecnología electrónica, la tecnología siempre me había llamado la atención. Antes trabajaba en una empresa tecnológica de consumo, pero la empresa cerró y empecé a trabajar en otra, pero más química. Echaba mucho menos el apartado de electrónica y de tecnología pura. Decidí no desengancharme y escribí en un blog de tecnología sobre Apple. Después montamos un canal de YouTube. Acabó el blog y decidí seguir con el canal de YouTube, pero con el mío propio.

¿Qué opinas de los youtubers a los que se les critica por recomendar productos de dudosa calidad o que no están relacionados con ellos?

Esto es un tema que ahora está de moda. Lo primero, pido respeto para los compañeros. También, hoy en día, todo el mundo puede ser youtuber (risas), todo el mundo puede hacer un vídeo, pero yo me rodeo de grandes profesionales. Quiero decir que todo el mundo puede ser profesional, pero deja de serlo en el momento que pierde la credibilidad. A mí me han llegado a ofrecer muchísimo dinero por dispositivos que no van conmigo. Yo nunca voy a ofrecer un dispositivo que sé que no va a funcionar. De hecho, me han mandado dispositivos de los que no he hecho vídeo porque no lo puedo recomendar.

¡Qué bien!

Creo que el que hace esto, al final le va a pasar factura. El tiempo pone a todo el mundo en su sitio. Yo me dedico a ser honesta con mi trabajo. Obviamente, hago vídeos patrocinados y lo digo en el vídeo, no tengo ningún inconveniente. Pero sí que es verdad que todos los vídeos que hago patrocinados son de cosas que utilizo o recomiendo cien por cien y sé que no van a fallar.

Además, se te nota.

¡Sí! Te puedo decir que a mí me han venido grandes marcas para pedirme que dejara de utilizar el iPhone y que utilizara su marca, pagándome dinero. Y no me ha dado la gana. Y sé que me cierro puertas importantes, pero sería vender mi canal. Mi canal soy yo. Hoy utilizo el iPad y de aquí a tres años igual utilizo otra cosa que es más afín a mí.

¿Con qué vídeo te lo has pasado mejor?

¡Uy! El último, es un vídeo en el que hablamos sobre eliPhone11 y, al final hablamos de la evolución del iPhone, pero lo cerraba con Steve Jobs y lo que ha representado Apple. Fue muy divertido y muy guay porque colaboraron grandes amigos míos como Víctor Abarca, Sergio Navas, Pedro Aznar… y le pedí a Patreon que grabaran unas frases del discurso de Steve Jobs en Stanford. Me lo pasé pipa mezclando la historia con todo lo que me habían mandado mis compañeros y las frases de Patreon. Y recordando todo lo que he vivido. Se transmite buen rollo porque es gente maravillosa y por lo que nos inspiró Steve Jobs y el primeriPhone.