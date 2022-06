Los socorristas no se lanzaron a por la nadadora desmayada porque necesitaban autorización arbitral

Esta restricción se justifica en evitar interrupciones de los programas de las competiciones “en caso de un eventual malentendido”, añade Merkely. “Después de que la entrenadora se lanzara a la piscina, los socorristas, viendo la situación, ya no esperaron la señal de los jueces e intervinieron”, agrega, acusando a los árbitros, que, apunta en el comunicado, no reaccionaron enseguida.

El relato de Andrea Fuentes

“Anita pesaba mucho, pero si estuviese sola la sacaba más rápido. Pero el socorrista me estaba dando patadas y no me dejaba sacarla. El pobre, que no es deportista olímpico, quería hacer su trabajo y yo le decía que se apartase para sacarla más rápido. Pero no hablaba inglés”, comentó la española.