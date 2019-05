Vestida de novia y de 'after party': el inesperado baile de Letizia

Jamás habías visto de esta forma a la reina Letizia. El día de su boda, junto al rey Felipe y de after party, dándolo todo en el baile. No la has visto nunca así porque no es ella, aunque lo parezca: es Amaia Salamanca (y Fernando Gil).

La actriz ha rescatado un vídeo de la TV movie que protagonizaron en Telecinco, Felipe y Letizia, en el año 2010. El telefilme de dos capítulos cuenta cómo se conocieron los reyes.