Vi a un hombre maltratando a su mujer y tuve que intervenir. Luego me di cuenta de mi error

De repente, el hombre se acercó a su pareja y le pegó un fuerte empujón. Me puse en pie instintivamente, pero me di cuenta de que no tenía ni idea de qué hacer. No había ningún adulto alrededor aparte de las dos madres, que estaban jugando con sus hijos, mucho más pequeños que el mío. Me quedé ahí congelada durante un minuto.