Vi morir a mi bebé durante la pandemia y fue mi peor pesadilla

Y cuando lo dice, me doy cuenta de que me he pasado 24 horas al día con mascarilla en la UCIN desde que mi hijo nació 17 semanas prematuro. Desde el momento en el que toqué su cuerpo de 600 gramos, he intentado mantenerlo a él y a los demás bebés de la UCIN a salvo del coronavirus. Durante 42 días he tenido que extremar las precauciones para llegar hasta él, y hasta he contenido el aliento cuando caminaba por los pasillos del hospital, por si acaso. Me he lavado las manos con jabón y agua caliente hasta tener la piel irritada. He llevado la mascarilla mientras lloraba, mientras me sacaba leche cada tres horas, mientras le sujetaba, mientras le mandaba besos sin contacto, mientras apretaba los puños durante su cirugía cardíaca de emergencia, mientras veía a los equipos de médicos y enfermeros salvándole la vida, mientras dormía en un asiento reclinable al otro lado de un cristal, etc.