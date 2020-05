La odisea de una familia española para huir de EEUU porque su seguro no cubre pandemias

El coronavirus partió por la mitad los planes de Carmen Cáceres, su marido y su hijo. Dice ella que “como a todo el mundo”, pero no ‘todo el mundo’ ha tenido que hacer las maletas de la noche a la mañana por miedo a enfermarse y no poder pagar la factura, no ‘todo el mundo’ ha cruzado un océano, ha pasado la cuarentena en un AirBnb y, al encontrar una casa a donde ir, ha sido denunciado por sus propios vecinos.

Cáceres, traductora y escritora argentina, trata de relativizar su experiencia, pero reconoce que en este último mes y medio ha vivido momentos “apocalípticos”. Hasta hace ocho meses vivía en Madrid con su marido y su hijo de 2 años, pero la pandemia les pilló en Nueva York, donde se habían mudado una temporada porque su pareja, también escritor, estaba haciendo una beca. En cuestión de días, “todos los planes en Nueva York se postergaron, nos quedamos varados, sin tierra firme”, cuenta Cáceres. “En España no tenemos casa, la casa de Nueva York la perdemos en agosto… como a toda la gente que está moviéndose entre países, este virus te deja en tierra de nadie”, reflexiona.

Aunque su primera opción era aguantar en Nueva York hasta que pasara todo, enseguida se dieron cuenta de que quedarse a merced del virus en un país sin sanidad pública no era lo más práctico. Lo que les abrió los ojos de esta manera fue una “anécdota” que vivieron con su hijo hace unos meses. “El niño tuvo una bronquiolitis, de lo más normal, y estuvo cuatro horas en observación en el hospital, le pusieron nebulizador, le dieron un poco de paracetamol y le tomaron la temperatura”, explica la escritora. “Por eso nos quisieron cobrar 5.600 dólares [5.200 euros]”, dice. “Ante esa perspectiva, nos pusimos a revisar y no sólo nuestro seguro no cubría la pandemia, sino que aparentemente no estaba claro que ninguno lo cubriera. Decían que internarte por coronavirus, cuatro o cinco días en el mejor de los casos, te salía por unos 70.000 dólares”, aproximadamente 65.000 euros al cambio.