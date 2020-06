Mascarillas y atascos: así será el tráfico en el primer fin de semana (entero) de libre circulación

“En este periodo hay algo más de tráfico, pero aún no hay turistas de fuera ni demasiada gente está de vacaciones. Esperamos, como otros años en estas fechas, en torno a 4-6 millones de desplazamientos. La semana que viene comenzará la campaña de tráfico por el verano, pero este fin de semana no hemos hecho ninguna previsión especial”, remata.

Hay quien confiesa que trasnochará el viernes o madrugará el sábado para intentar huir de los atascos que ya se han producido a primera hora de este viernes. Esta precaución que parecen manejar no pocos viajeros no parece preocupar a la Dirección General de Tráfico (DGT), que ve en este fin de semana “uno más de verano”, como confiesa un responsable del organismo. De hecho, niega que se trate, incluso, de “ninguna operación salida especial”.

Al igual que para la DGT, para la Guardia Civil este será “un fin de semana normal” y por ello organizará “los controles convencionales en estas fechas”, explica un portavoz de la Benemérita.

Pero esa vigilancia policial sigue generando dudas, por mucho que pasen las semanas y se acumulen las informaciones. ¿Qué pasa con las mascarillas? ¿Cuántas personas pueden ir en el mismo vehículo? Fuentes del cuerpo aclaran que “depende de quiénes vayan”. “Si viajan miembros de una misma unidad familiar, nadie tiene que llevar la mascarilla puesta y además podrán ir tantas personas como plazas tenga el automóvil”. “En cambio, si van miembros de dos o más familias todos tienen que llevar la mascarilla puesta, también el conductor, y no pueden ir más de dos personas por cada fila de asientos” [cuatro personas en un vehículo convencional de cinco plazas].

Nuevas multas para la nueva normalidad

No son recomendaciones. Son medidas acordadas por ley y su incumplimiento, advierte, conlleva multa. La cantidad no es fija, matiza la Guardia Civil, porque hay “un baremo”, aunque la infracción de las mascarillas, considerada leve, podría llegar a suponer hasta 100 euros por cada persona que no cumpla siempre que no responda a las exenciones recogidas en el decreto: menores de seis años o personas con problemas respiratorios, entre otras.

“Todas las sanciones se califican en tres grupos, muy graves, graves y leves, y su repercusión económica varía en atención a ello. El grado se valorará también conforme a los artículos 57 y 58 de la Ley 33/2011 General de Salud Pública, que regulan las conductas según su riesgo para la salud pública”, aclara Beatriz de Dueñas, abogada de la empresa Pyramid Consulting, dedicada a la gestión de sanciones de tráfico. Incide en el término “reincidencia” como motivo relevante para determinar la cuantía de la multa.

Aunque la Guardia Civil insiste en que no va a haber más destacamentos apostados en mitad del camino, el departamento jurídico señala que sí van a existir más mecanismos de control “como la presencia de drones, un incremento en las furgonetas de vigilancia en las carreteras y la incorporación de 216 cámaras nuevas, además de sustituir la mayoría de radares fijos por radares de tramo”.

¿Y qué ocurre si te pillan en alguna ocasión? Por mucho que a priori la sanción resulte evidente, “cabe solicitar en todo caso, el informe del agente denunciante y del agente testigo, así como su testifical. La ausencia de estas pruebas supondrá indefensión para el administrado, por lo que estas sanciones son recurribles”, remata la abogada.

Un alto en el camino

Eso sí, con mascarilla o sin ella, hay cosas que no cambian. Cada dos horas de viaje es recomendable parar unos minutos. ¿Dónde? Afortunadamente, habrá múltiples opciones para tomarse un descanso, un café o incluso algo de comer. “Aproximadamente, el 95% de los bares” tendrán sus puertas abiertas a los viajeros, responde Laura Pérez, una de las responsables de comunicación de Hostelería de España, la organización de empresarios que representa a los restaurantes, bares, cafeterías y pubs del país. “Aunque algunos no han tenido más remedio que cerrar, el porcentaje de reaperturas ha ido avanzando conforme lo hacían las fases de la desescalada”, confiesa.