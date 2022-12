Vicco: "Alejandro Sanz me dijo que si quería ser alguien en la música tenía que componer"

Algunos la conocen por haber sido telonera de Alejandro Sanz en la gira Sirope, pero Victoria Riba —conocida ahora en el mundo artístico como Vicco— lleva años labrándose una carrera musical. Comenzó a tocar el piano cuando tan solo tenía nueve años, formó un grupo con sus dos hermanas y subió sus propias composiciones a las redes sociales. Gracias a una de ellas captó la atención del famoso cantante, que no dudó en contar con ella en sus conciertos.

Vicco (Barcelona, 1996) ha decidido ahora apostar por el Benidorm Fest para presentar su nueva música, mientras sigue componiendo para artistas como Edurne, María Escarmiento, Mireia Bravo o Flori. “Alejandro Sanz me dijo que si quería ser alguien en el mundo de la música tenía que componer”, asegura en una entrevista a El HuffPost.

- ¿Por qué has decidido presentarte al Benidorm Fest? - Fue una decisión tanto personal como de mi equipo. Yo llevo trabajando un año y medio en mi nueva música y a todos nos parecía un buen momento hacer coincidir el Benidorm Fest con el lanzamiento de este nuevo trabajo. Además, la canción que presento es perfecta para este festival.

- Nochentera nació el pasado mes mayo, aunque la dejé compuesta como a la mitad. Cuando salió la opción del Benidorm Fest, me puse a escuchar todo el material que había creado y pensé que era la canción que mejor encajaba para este proyecto. Así que me puse a terminarla.

- Tu padre era bajista y formaste un grupo con tus hermanas cuando eras una niña. ¿Siempre soñaste con dedicarte a la música? - Siempre, desde muy pequeña. Yo empecé a tocar el piano a los nueve años y a los once ya cantaba. Poco a poco fui mezclando todo: componer, actuar… Mis padres me han apoyado desde el principio y son mis mayores fans. Fíjate que ya hasta se han pillado hotel para estar en Benidorm la semana del festival.

- Un tema escrito por ti estuvo a punto de ir a Eurovisión. Fue Muérdeme y la cantó en OT María Escarmiento. Sin embargo, hubo mucha polémica porque la concursante dijo abiertamente que no le gustaba la canción. ¿Cómo lo viviste tú como autora?

- Obviamente a mí me interesaba que la canción ganara la preselección, pero entiendo la posición en la que se encontró María al defender un tema que no era suyo. Como artista puedo perfectamente ponerme en su piel. Yo respeté su opinión y no hubo ningún problema entre nosotras.