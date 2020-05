El expresidente Vicente Fox: "Difícilmente tengo para comer; vivo al día"

El expresidente mexicano Vicente Fox (2000-2006) confesó que “difícilmente tiene para comer”, que no le ha robado dinero a nadie y que prácticamente vive al día en una entrevista con la cadena CNN en Español.



Con esas frases, el exmandatario mexicano salió al paso en la entrevista a distancia en la que ayer CNN en Español le cuestionó su honestidad durante su administración.



El periodista Camilo Egaña le recordó a Fox que sus adversarios todavía hoy, 20 años después, “insisten en que usted se fue de la Presidencia sobradísimo, dos o tres veces más rico de como llegó”.



“Ahorita difícilmente tengo para comer, yo no le he robado un centavo a nadie. Yo he hecho mi patrimonio con trabajo, si con una herencia de mi padre (...) yo vivo prácticamente al día”, respondió el expresidente Fox.



Fox explicó que trabaja desde niño y que fue precisamente trabajando como logró salir adelante. “Aquí no hay riqueza, ni dinero escondido y cualquiera que lo busque no lo va encontrar, yo vivo prácticamente al día y todo el dinero (que ha ganado) lo he metido a las fundaciones”, apuntó.



Remarcó que todo el dinero que llegó a cobrar, “hasta 200.000 dólares” en algunas conferencias, “como ahora lo cobran Barack Obama o Bill Clinton, lo donó a las fundaciones Vamos México, Centro Fox, Crisma, que, dijo, ayudan gente pobre y necesitada.



Durante la entrevista Fox se refirió a sí mismo como “el mejor presidente que ha tenido México: ahí están los hechos y los logros concretos, se redujo la pobreza y hubo crecimiento económico moderado”.