Vicente Jiménez, nuevo director de AS

El director del diario deportivo As, Alfredo Relaño, abandonará el cargo de máximo responsable de la cabecera de Prisa, que ha dirigido durante 23 años y que a partir del próximo 1 de junio asumirá Vicente Jiménez, ha informado este martes el grupo de comunicación.

El Consejo de Administración de AS, que se ha reunido este mediodía de forma extraordinaria, ha expresado su reconocimiento y agradecimiento a Relaño, “sin cuya contribución no podría entenderse la importancia de As como un referente imprescindible de la información deportiva en España y en Latinoamérica”.

Relaño (Madrid, 1951) permanecerá vinculado al grupo de comunicación y será presidente de honor de As.