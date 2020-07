Vicente Vallés hace una invitación a los líderes de Podemos tras sus resultados electorales

Vicente Vallés, presentador de Antena 3 Noticias, ha hecho una invitación a reflexionar a los líderes de Podemos después de que ese partido haya pasado de 14 a cero diputados en Galicia y de 11 a 6 en el País Vasco.

“El Partido Socialista ha conseguido un escaño más de los que tenía, tanto en Galicia como el País Vasco, pero pierde peso político tras dejar de ser la segunda fuerza en las dos comunidades”, comienza diciendo el periodista, que subraya que “eso ocurre en las dos elecciones que se han producido después de que Pedro Sánchez formase un Gobierno de coalición con Podemos”.

“Y Podemos ha caído de una manera muy notable”, certifica Vallés, quien explica que “el PSOE analiza los motivos que pueden estar detrás para que los siete meses de Gobierno con Unidas Podemos no hayan tenido fruto electoral, ni en el País Vasco ni en Galicia”.

Entonces el presentador hace una invitación a los dirigentes de Podemos a que mediten qué es lo que está ocurriendo.

“También tendrán que reflexionar los dirigentes de Podemos, porque continúa su pérdida de votos sostenida cada vez que se convocan las urnas desde el 2015 hasta hoy, y en todo tipo de elecciones. Como podemos comprobar, Podemos pierde en el País Vasco casi la mitad de sus escaños: pasan de 11 a 6. En Galicia tenían 14 y ahora es un partido extraparlamentario. Las cifras son suficientemente explícitas”, zanja.

Todo ello tras las polémicas públicas entre Vallés y los dirigentes de Podemos. El propio Pablo Iglesias llamó a Vallés “presunto periodista” después de un comentario del periodista sobre el Caso Dina y las cloacas del Estado. Y días después aseguró que estos días ha leído cosas sobre el presentador que no comparte.

He leído cosas en las redes sociales que no comparto y que no me gustan. A Vicente Vallés le han dicho de todo: le han dicho que es como Javier Negre con traje y un telediario, le han llamado ‘cloaquín’... Yo no me puedo identificar con eso. No me gusta. Y creo que lo digo siendo alguien que sabe que lo insulten en las redes sociales y que le digan de todo”, señaló.