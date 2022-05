Vicente Vallés destaca algo "único en el mundo occidental" del Gobierno: no es para bien

El 40 aniversario de la adhesión de España en la OTAN ha dado para muchos análisis políticos. En un acto celebrado en el Teatro Real, con Felipe VI y el secretario general de la alianza, Jens Stoltenberg, Pedro Sánchez y una parte del Gobierno han arropado la posicion internacional de España.

Sánchez, tras verse con Stoltenberg en La Moncloa, ha pronunciado un discurso en el que ha insistido en que es necesario invertir más en defensa, como garantía de que “Putin no va a lograr sus objetivos”. “La democracia que nuestras sociedades disfrutan y nuestra prosperidad necesitan imperiosamente de las seguridad. Cuando la seguridad está en peligro, todos sus fundamentos corren el riesgo de colapsar”, ha añadido Sánchez ante los cerca de 300 invitados y asistentes.

Sin embargo, han llamado la atención no solo quienes han ido, sino quienes no han aparecido. En el evento de confraternización con la OTAN no ha estado ninguno de los ministros ligados a Unidas Podemos, tampoco Yolanda Díaz. La formación morada, incluso, ha criticado el papel de España en la alianza atlántica, hasta el punto de cuestionar la celebración y financiación de la futura cumbre occidental en Madrid, los días 29 y 30 de junio.

Estas ausencias no las ha pasado por alto Vicente Vallés. En su Antena 3 Noticias de este lunes por la noche, el periodista se ha detenido en el acto, lo que ha aprovechado para mandar un recado nada disimulado al Ejecutivo de coalición: “En España se da la particularidad, probablemente única en el mundo occidental, de que el Gobierno se divide a favor y en contra de la OTAN”.