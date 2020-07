La contundente respuesta de Vicente Vallés a esta frase de Pedro Sánchez en 'Al Rojo Vivo'

Pedro Sánchez, presidente del Gobierno, defendió este jueves en el programa Al Rojo Vivo que su Ejecutivo ha sido “absolutamente transparente” a la hora de informar de las víctimas mortales en España por el coronavirus.

Lo hizo diciendo que seguían las indicaciones de cómo contabilizar a los muertos que plantea la Organización Mundial de la Salud (OMS). “Lo hemos hecho como nos dicen, con PCR positivos”, aseguró.

Una afirmación a la que respondió horas después el periodista Vicente Vallés, presentador de Antena 3 Noticias, recordando que la OMS, en un documento del pasado 20 de abril, recomendó “considerar que una persona ha muerto por coronavirus en un caso Covid-19 probable o confirmado”.

“Es decir, tanto si se le ha hecho un test PCR como si tuvo los síntomas de la enfermedad pero no se le hizo un test”, agregó Vallés.

Poco después, el periodista hizo un repaso a estas recomendaciones de la OMS y a lo que ha hecho España.

“El Gobierno asegura que sigue al pie de la letra las instrucciones de la OMS para contabilizar como fallecidas por Covid sólo a aquellas personas a las que se les hizo una prueba: un test PCR. Pero no a casos sospechosos a los que no se les hizo esa prueba. Pues bien, estos son los datos. El día 20 de abril, la OMS emitió este informe, bajo este título: Pautas internacionales para la certificación y clasificación de Covid-19 como causa de muerte. En la página 3, se dice que una muerte por Covid-19 se define con fines de vigilancia ‘como una muerte resultante clínicamente compatible con un caso Covid probable o confirmado’. Como ven, no solamente los casos confirmados por prueba, también los probables”.

Vallés siguió leyendo el documento de la OMS, donde se asegura que “una muerte debida al Covid-19 no puede atribuirse a otra enfermedad y debe contarse independientemente de las condiciones preexistentes que se sospecha que desencadenan un curso grave de Covid-19”.

“Es decir, todo caso de muerte con síntomas de Covid debe ser atribuido al Covid, se haya hecho el test o no”, concluye Vallés.

El periodista asegura que este párrafo “se ha repetido en todos los informes diarios que realiza la OMS”. “Por tanto, España no ha seguido las indicaciones de la OMS y se ha limitado a contabilizar como Covid-19 sólo a los fallecidos a los que sí se les ha podido realizar el test”, agregó Vallés.