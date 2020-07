Vicente Vallés responde así a la alusión directa de Pablo Iglesias: "Como han oído..."

El periodista Vicente Vallés ha respondido este martes en Antena 3 Noticias al vicepresidente del Gobierno, Pablo Iglesias, después de que este lo haya citado en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros.

Vallés ha analizado las palabras de Iglesias y ha relatado los “hechos contrastados” que hay en el Caso Dina según el líder de Podemos. El vicepresidente ha narrado que a su excolaboradora le robaron el móvil en 2015 y que la copia de ese contenido apareció en el ordenador del Comisario Villarejo y de ahí pasó a algunas redacciones.

El periodista también ha explicado los “otros hechos igualmente contrastados”: “La tarjeta llegó al líder de Podemos, que accedió a su contenido y se quedó con la tarjeta sin consultar”. Esa tarjeta apareció destruida después.

Sobre las críticas por parte de algunos dirigentes de Podemos a Vallés, Iglesias ha asegurado en rueda de prensa que “hay que naturalizar” que en una democracia cualquiera que tenga presencia y responsabilidad en una empresa de comunicación está “sometido a la crítica y al insulto”.

“Sostiene que los señalamientos no los hacen ellos y que hay que naturalizar los insultos”, ha señalado Vallés antes de dar paso a las declaraciones de Iglesias en las que no han aparecido las frases concretas dirigidas a él.

“He leído cosas en las redes sociales que no comparto y que no me gustan. A Vicente Vallés le han dicho de todo: le han dicho que es como Javier Negre con traje y un telediario, le han llamado ‘cloaquín’... Yo no me puedo identificar con eso. No me gusta. Y creo que lo digo siendo alguien que sabe que lo insulten en las redes sociales y que le digan de todo”, ha dicho el vicepresidente.

A su vuelta, Vallés ha señalado que estas declaraciones se hagan desde la Moncloa y “rodeado de tres ministros socialistas”: “Como han oído, considera el vicepresidente que hay que naturalizar los insultos y de hecho ha citado algunos de los insultos a periodistas que no le gustan”.

El periodista ha criticado que estos insultos se hayan leído “en la sede de la presidencia del Gobierno”.