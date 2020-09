Vicente Vallés y la frase que le impactó de Pablo Iglesias: "Jamás hubiera podido imaginar..."

Vicente Vallés es uno de los periodistas del momento. Aunque es un veterano presentador de Informativos, los últimos editoriales en Antena 3 Noticias que ha dedicado al Gobierno de coalición lo han encumbrado entre los sectores críticos con la gestión del Ejecutivo.

El periodista ha concedido una entrevista a Zenda donde ha contado con todo lujo de detalles cómo vivió que el vicepresidente del Gobierno, Pablo Iglesias, lo citara en una rueda de prensa del Consejo de Ministros.

Todo empezó con un editorial de Vallés en el que habló del Caso Dina. Unas palabras por las que algunos dirigentes de Podemos cargaron con dureza contra él. Tras las críticas de los políticos, Iglesias comentó en una rueda de prensa: “He leído cosas en las redes sociales que no comparto y que no me gustan. A Vicente Vallés le han dicho de todo: le han dicho que es como Javier Negre con traje y un telediario, le han llamado ‘cloaquín’... Yo no me puedo identificar con eso. No me gusta”.