Lo que nos quiere decir Sánchez con sus cuatro 'vices'

Bienvenidos, señoras y señores, al primer Gobierno de coalición de nuestra actual etapa democrática… y al primero que tendrá hasta cuatro vicepresidentes. Pedro Sánchez ha diseñado una estructura novedosa en la que tendrá por debajo a Carmen Calvo, Pablo Iglesias,Nadia Calviño y Teresa Ribera.

Desde el PSOE se avanzó, después de ganar la investidura, que Sánchez anunciaría la composición del Gobierno la próxima semana. Pero en el ambiente estaba la rara sensación de que ya se sabían de manera no oficial los nombres de Podemos. Así que hoy La Moncloa se ha puesto las pilas, ha recuperado el foco informativo y ha confirmado y dado alguna sorpresa sobre el máximo nivel del Ejecutivo. Recuerden: Sánchez es el presidente y es su competencia.

Primero, la formalidad de los cargos. Sánchez tendrá a Carmen Calvo como vicepresidenta primera, ministra de la Presidencia y Relaciones con la Cortes, a Pablo Iglesias como vicepresidente segundo de Asuntos Sociales y Agenda 2030, a Nadia Calviño como vicepresidenta tercera de Asuntos Económicos y a Teresa Ribera como vicepresidenta cuarta para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico.

Un Gobierno todavía más feminista

Y los datos: por primera vez España habrá tres vicepresidentas mujeres, algo histórico y que demuestra que se trata de un Gobierno feminista. Todavía falta el gran techo de cristal, que una mujer sea presidenta. Hasta el momento sí había habido un gobierno con hasta dos vicepresidentas -Zapatero tuvo simultáneamente a María Teresa Fernández de la Vega y Elena Salgado durante una época para asuntos políticos y económicos, respectivamente-.

Nadie tuvo antes tantos ‘vices’. Zapatero era el que había llegado más lejos, cuando tuvo hasta tres vicepresidencias en el cambio de Gobierno que hizo en 2009 (con las citadas De la Vega y Salgado, más Manuel Chaves con una de carácter territorial). La oposición ya rechina los dientes para criticar que haya hasta cuatro.

Hay que ver el marcador también por partidos: tres del PSOE y uno de UP. Pablo Iglesias es mucho Pablo Iglesias y no llega para ser un vice muy discreto. Es un animal político. De esta manera, Sánchez, consciente de ello, también diluye la presencia del ‘morado’. Las vicepresidencias se ‘coralizan’. También se busca evitar esa pesadilla de que haya dos gobiernos en uno con el líder de UP ejerciendo casi de presidente.