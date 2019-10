Los apuros de Vicky Martín Berrocal en el test cultural de 'Vuelta al cole'

La diseñadora Vicky Martín Berrocal se sometió este domingo al test cultural de Vuelta al cole, el programa de Telemadrid en el que un famoso visita una clase llena de niños.

Tras acertar que las palabras acentuadas en la última sílaba son agudas, comenzaron las dificultades. A la hora de responder si era verdadero o falso que Andalucía es la comunidad autónoma más grande de España, le pudo el corazón y dijo que era cierto. ”¡Pero Castilla y León qué va a ser más grande, hombre por favor!”, se indignó al conocer la respuesta correcta.

Sí respondió bien que era falso que el origen de la palabra Madrid viniera de la palabra latina mater, pero después vinieron dos errores: era falso que se pueda morir envenenado por la mordedura de una serpiente y el festival que Julio Iglesias ganó en 1968 fue el de Benidorm —no dio ninguna respuesta—. Uno de los niños le chivó la siguiente —no se puede eructar en ingravidez—, lo que Berrocal agradeció con un ‘Te quiero’.

El mayor patinazo vino en la siguiente cuestión: ”¿En qué rama del arte destacó Claudio Coello?”. “Esos maravillosos libros que escribe, ¿no?”, contestó totalmente convencida. Su cara fue todo un poema cuando le dijeron que no era en la literatura, sino en la pintura. ”¡Creía que me estabas hablando de Pablo Coelho! Claudio has dicho... pues nada, me he equivocado”, reconoció.