Víctimas del coronavirus

Mujeres, niños, personas mayores. Las mujeres siguen soportando la mayor carga del sostenimiento de la actividad cotidiana en los domicilios, que se ha visto desbordada con el confinamiento, además de haberse incorporado plenamente a la actividad económica, al empleo. Aún no contamos con estudios, pero todo parece indicar que también la violencia de género podría haber crecido como consecuencia del aislamiento y el encierro forzoso en nuestras viviendas.

No creo que los rebrotes vayan a producir un confinamiento masivo como el que vivimos a partir de mediados de marzo, ni tan siquiera aunque las cosas no marcharan mucho mejor que entonces, entre otras cosas por la presión de algunos sectores económicos fundamentales para la economía del país que, con o sin razón, con o sin futuro, exigen la reapertura inmediata e incondicional de sus actividades.

Me vuelve a asombrar, en todo caso, que se ignoren reiteradamente las necesidades específicas de nuestra infancia y nuestras personas mayores. Cómo se juega con la salud y la vida de los menores, al establecer arbitrariamente la presencialidad, no presencialidad, apertura general, o restringida, de los centros educativos, sin contar con los expertos en salud, los profesionales, las familias y los propios chavales.

Me pregunto si la educación de nuestros menores se diseña en función de las necesidades de aprendizaje, o si, por el contrario, el sistema educativo se planifica en función de las necesidades de la producción y su efecto sobre el tiempo de las familias para atender a los hijos e hijas.

De nuevo nuestros mayores que viven en residencias vuelven a sufrir el embate de la pandemia y nos encontramos otra vez con aislamientos generalizados, limitaciones de visitas, prohibiciones de salidas, medidas restrictivas que se justifican en la preservación de la salud, pero que a veces no se corresponden con otras que serían tan necesarias y de sentido común como el control permanente del estado de salud de quienes allí trabajan, por su bien y por el de aquellas personas a las que atienden.

Son muchos los partidarios de la teoría de la conspiración que se empeñan en ver fantasmas que amenazan nuestras vidas y nuestra libertad. No creo que la evolución de Gran Hermano haya ido tan lejos en este momento, pero, para que no lleguen a cumplirse las peores profecías y amenazas, para que los populismos y autoritarismos de cualquier signo no se abran camino, va a ser necesario apostar por la libertad.

Una libertad entendida como el ejercicio de una responsabilidad personal, algo que no nos han enseñado con frecuencia, pero más necesario que nunca, si queremos que los más débiles no paguen los peores costes de esta pandemia y de esta crisis de civilización que estamos viviendo.