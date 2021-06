¿Víctimas o verdugos?: los jóvenes, en el punto de mira por el covid (como era de esperar)

Thiago Prudencio/SOPA Images/LightRocket via Getty Images

Thiago Prudencio/SOPA Images/LightRocket via Getty Images La gente celebra la fiesta de San Juan en la playa de la Barceloneta.

José Jonay Ojeda, portavoz de la Sociedad Española de Salud Pública y Administración Sanitaria (SESPAS), sostiene que los brotes registrados estos días en España eran “algo que podíamos anticipar”. El epidemiólogo aclara que la cosa no va tanto por la conducta específica de los jóvenes, sino porque, “igual que pasó el verano pasado, igual que pasó en Navidad o en Semana Santa, en vacaciones nuestros comportamientos cambian y nuestras interacciones sociales aumentan, y eso no es algo exclusivo de los jóvenes ni de esta pandemia”, matiza.

Lo que ha ocurrido en el macrobrote de Mallorca era, en palabras de los epidemiólogos, “esperable”, aunque no deja de sorprender por las elevadas cifras: alrededor de 1.800 personas contagiadas y unas 6.000 en cuarentena asociadas a varios viajes de estudios en las islas. El caso está en boca de toda España y, de nuevo, los jóvenes en el punto de mira.

La historia no es nueva. Durante los confinamientos por la pandemia , se espera de toda la población un comportamiento ejemplar, algo que se acaba cumpliendo en la mayoría de los casos, y entonces se logra bajar la incidencia de coronavirus. Con las desescaladas, el cantar es otro: se permite viajar, se permite salir, se permite reunirse, se lanzan proclamas optimistas, y entonces se disparan los contagios.

El verano pasado los más jóvenes ya fueron los grandes señalados por hacer botellón y salir de fiesta, pero este año hay además una diferencia clave. Son ellos los más afectados por los contagios no sólo porque supuestamente salgan y se relacionen más, sino porque son los que menos protección tienen. “Todos cambiamos de rutina en vacaciones, pero obviamente el aumento en la incidencia se está notando más en el grupo de menos de 40 años porque es el que menos cobertura vacunal tiene”, razona Ojeda.

Casi desde el principio de la pandemia, los jóvenes, adolescentes y niños fueron vistos como vehículos del virus o como despreocupados por no ser tan vulnerables a la covid como sus mayores. No ayudan las imágenes de estos días de los estudiantes de Mallorca que piden libertad o montan fiestas descontroladas en el hotel covid de 4 estrellas (pagado por el Govern) en el que hacen cuarentena, pero tampoco es justo meter a todos los jóvenes en el mismo saco ni criminalizar a un sector de la población por algo que probablemente muchos habrían hecho a su edad. “No hay que hablar de ‘los jóvenes’ en general, sino de aquellos que llevan a cabo conductas de riesgo”, distingue Ojeda.

Clara Margais/picture alliance via Getty Images

Clara Margais/picture alliance via Getty Images Paseo del Arenal, en Palma de Mallorca, en una imagen del pasado 6 de junio.

“Si los chicos y chicas han ido allí y han hecho eso, una de dos: o ha sido porque estaba permitido —y la pregunta es por qué está permitido— o ha sido porque la actividad no se ha controlado lo suficiente, y entonces a lo mejor nos tenemos que plantear que determinadas actividades como el ocio nocturno no se pueden realizar en el contexto actual”, apunta Fontán Vela.

Para el epidemiólogo, el problema no es tanto el comportamiento de los jóvenes, sino el hecho de que puedan llevarse a cabo actividades (viajes masivos, macroconciertos con poca seguridad, etcétera) sin “garantías de control”.

La vacunación (a jóvenes y en verano), un reto clave

En la rueda de prensa de este lunes, las autoridades sanitarias no entraron a valorar la actividad del ocio nocturno en España, cuya apertura se permite desde principios de mes, pero sí instaron a vacunar lo antes posible a la población todavía desprotegida. “Hay que conseguir vacunarlos a todos porque es lo que nos va a sacar de la pandemia, y con coberturas de vacunación altas esto se puede conseguir”, dijo Simón.

Algunas comunidades ya han tomado nota. Baleares y Cataluña han abierto el sistema de autocita para jóvenes de entre 16 y 29 años, sin tener ya en cuenta franjas de edad. En Canarias, islas como La Gomera, La Graciosa o El Hierro ya están vacunando a población entre 12 y 16 años. Y Ceuta y Melilla van también con ventaja, vacunando ya a los menores de 30. Madrid, por su parte, permite desde este jueves el sistema de autocita a personas de 35 años en adelante.

Y otra vez: Atención Primaria y Salud Pública, las grandes olvidadas

Sin embargo, no todo puede fiarse a la vacunación, advierte José Jonay Ojeda, que recuerda las limitaciones de la Atención Primaria y la Salud Pública en España, cosa que los profesionales denuncian desde que comenzó la pandemia y que ahora se hace mucho más evidente con los rebrotes. “Sabemos que la vacunación sigue siendo la mejor herramienta frente a la pandemia, pero tenemos que seguir insistiendo en el sistema de vigilancia epidemiológica en Atención Primaria y Salud Pública para identificar nuevos casos y cortar esa transmisión comunitaria”, recalca.

En España, Cantabria lidera la tasa de incidencia de jóvenes, con 637 casos por 100.000 entre la población de 20 a 29 años; le sigue La Rioja, con 498 casos por 100.000, y Cataluña, con 404.

Los expertos en salud pública son conscientes del importante reto que supone la vacunación de los jóvenes, pero no precisamente por su edad o por una supuesta reticencia a vacunarse, sino porque toca hacerlo en verano, en la mayor época de movilidad del año. “Logísticamente, puede representar mayor problema, porque la gente no suele estar en su comunidad autónoma, y porque la interoperabilidad de datos entre comunidades no es tan sencilla”, reconoce Pedro Gullón, médico especialista en Medicina Preventiva y Salud Pública.