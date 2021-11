Víctor Clavijo recoge las polémicas palabras de Casado y logra 20.000 'me gusta' con su réplica

El actor Víctor Clavijo, conocido, entre otras cosas, por su papel de Lope de Vega en El Ministerio del Tiempo, se ha pronunciado sobre uno de los vídeos más virales del momento.

El protagonista de ese instante es el líder del PP, Pablo Casado, cuyas palabras sobre la energía solar se han compartido de forma masiva en Twitter... y no para bien.

El dirigente popular participó este domingo en el Congreso del PP de Castilla-La Mancha donde dejó una frase que está dando mucho juego en el ambiente político.

En un momento de su intervención, Casado criticó la política energética del Gobierno de Pedro Sánchez y dejó la siguiente frase:

“Aquí a la izquierda no le gusta la nuclear y no le gusta el carbón y no le gusta el gas y no le gusta la hidroeléctrica y no le gusta ahora la eólica, y se quejan de que los molinos dañan el paisaje. Claro, sólo les gusta la solar. Y a mí. Pero es que antes de ayer a las ocho de la tarde fue el pico de consumo eléctrico. Y a las ocho de la tarde, no sé si estabais por aquí, pero no había posibilidad de que la solar emitiera. Básicamente, porque era de noche. Por tanto, es una cuestión de lógica”.