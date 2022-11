Víctor Manuel habla de lo que dijo Sabina de la izquierda y deja una opinión igual de clara o más

Víctor Manuel en 'Espejo Público'. ANTENA 3

“Era de izquierdas, pero ahora no lo soy tanto porque tengo ojos y oídos. Luego que las revoluciones del siglo XX fracasaron todas, el comunismo ha sido un desastre y la deriva de la izquierda latinoamericana me duele enormemente, y las del siglo XXI que avanzan son el feminismo y la lucha LGTBI”, dijo concretamente Sabina en una entrevista de promoción del documental sobre su vida llamado Sintiéndolo mucho que ha dirigido Fernando León de Aranoa.

Ahora, Víctor Manuel ha estado en Espejo Público y se ha pronunciado sobre estas palabras de Sabina. ”¿Qué te apetecería cantar?”, le ha preguntado Susanna Griso.

“O qué no me apetecería”, ha dicho él, que ha decidido entrar de lleno en el tema político. “La verdad es que es difícil. Siempre aparecen cosas. Lo que es difícil es meter en una canción el gallinero del parlamento. Me gustaría ser capaz de reflejar ese desconcierto que te produce que se digan esas cosas tan horribles. Ese gamberrismo parlamentario me resulta muy difícil pero me gustaría”, ha afirmado el cantante.

Ha sido Griso la que ha introducido la cuestión de las palabras de Sabina: “Has escuchado a Sabina que decía que él siempre ha sido de izquierdas pero que ahora duda. No sé si a ti también te pasa”.

Y no, a Víctor Manuel no le pasa: “No, a mí no me pasa. No me pasa. ¿Sabes lo que pasa? A Joaquín hace mucho que no le hacéis entrevista y ahora de repente es como si fuese nuevo, estáis estrenando a Joaquín y Joaquín cogido en caliente es una mina”.

“Tú me dices ahora que te has hecho de derechas y se me cae un mito”, ha dicho en tono de humor Susanna Griso.