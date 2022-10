Víctor Manuel revela quién es el político con el que más le confunden

El artista, que ha aclarado que no es una gira de despedida, ha señalado que cuando volvió a cantar el año pasado tras la pandemia, “no sabía que tenía tantas ganas de cantar”. “Fue un subido”, ha afirmado.

Además, durante la entrevista, un colaborador de La Sexta le ha recordado que en la calle a veces le confunden con Ana Belén , su pareja desde hace 50 años. “Eso me ha pasado una vez solo, y es fantástico”, ha asegurado

Esto, ha contado, ocurrió hace años. El cantante cruzaba el Parque de Berlín, en Madrid, cuando venían unas crías del colegio. “Una de ellas levantó la vista, me vio y dijo: ‘¡Anda, Ana Belén!’”, ha recordado.

“Lo más curioso de todo eso es que hace cinco o seis años estaba yo sacando la basura en mi calle. De repente, pasaba una chica por la acera de enfrente y me dijo: ’Víctor, yo soy la que te llamó Ana Belén”, ha contado entonces. “Estaba avergonzada todavía”, ha aputnado.

En ese momento, le han señalado el parecido tiene con el ex coordinador federal de Izquierda Unida Cayo Lara. “Con Cayo Lara sí me han confundido mucho”, ha reconocido. “Pero yo nunca lo he desmentido”, ha revelado ante la sorpresa de la presentadora.