Victoria Abril pide perdón al recoger el premio Feroz: "Os juro que no ha sido mi intención"

La actriz Victoria Abril ha pedido perdón si ha ofendido a alguien que ha perdido a algún ser querido durante la pandemia del coronavirus.

La intérprete ha ofrecido su disculpas al recoger el Premio Feroz de honor tras la polémica por sus declaraciones la semana pasada, cuando abrazó el discurso negacionista y aseguró que lo que estábamos viviendo era una “plandemia” y todo lo demás un “coronacirco”.

“Siento mucho y pido disculpas si en la rueda de prensa, hablando sin filtros de los vivos, he ofendido a quienes han perdido a sus seres queridos. Os juro que no ha sido mi intención, todas las vidas cuentan, creedme por favor”, ha pedido.

Victoria Abril lleva días propagando un discurso negacionista y afirmando que, en un momento dado de los distintos confinamientos, apagó el televisor y encendió “el internet” con el fin de no ver “la propaganda gubernamental” e informarse “en foros científicos”.

En base a lo que ha visto en internet, Abril se atreve a asegurar que “los daños colaterales” de la pandemia “van a ser mayores respecto a las muertes” y niega, sin aportar ningún dato científico, que “no es verdad” que la vacunación sirva para combatir las distintas variantes del coronavirus.

“La vacunación, no sabemos nada de la vacunación”, dice Abril, “porque esto no son vacunas, son terapias genéticas que nunca se han hecho, que no se han probado, que no se han testado ni siquiera en ratoncitos”.

Durante la rueda de prensa, Abril cargó contra las vacunas: “Desde que estamos vacunando hay más casos positivos, más enfermos y más muertes”.

“De momento, lo que estamos viendo es que no sabemos nada de los efectos secundarios ni a corto ni a medio ni a largo plazo”, prosiguió Abril.

“Si tengo que pasar por conspiracionista (sic) paso, pero no me hagas comulgar con ruedas de molino, porque ya llevamos un año”, aseguró la actriz, quien se quejó de que “estamos siendo usados como cobayas”.