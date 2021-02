La cara de pánico de esta sanitaria tras las palabras de Victoria Abril en 'LaSexta Noche'

El programa LaSexta Noche, presentado por Iñaki López, emitió este sábado la entrevista que el periodista realizó a la actriz Victoria Abril poco después de sus polémicas declaraciones sobre las vacunas y el coronavirus durante un acto de los premios Feroz, que la premiaron con el Feroz de Honor 2021.

La intérprete, que ha estado viviendo este último año en Francia y ha decidido volverse por las estrictas restricciones frente a la Covid-19 del país galo, explicó que en un momento dado de los distintos confinamientos apagó el televisor y encendió internet con el fin de no ver “la propaganda gubernamental” e informarse “en foros científicos”.

En base a lo que ha visto en internet, Abril se atreve a asegurar que “los daños colaterales” de la pandemia “van a ser mayores respecto a las muertes” y niega, sin aportar ningún dato científico, que “no es verdad” que la vacunación sirva para combatir las distintas variantes del coronavirus.

“La vacunación, no sabemos nada de la vacunación”, dice Abril, “porque esto no son vacunas, son terapias genéticas que nunca se han hecho, que no se han probado, que no se han testado ni siquiera en ratoncitos”.

Mientras se emitía la entrevista, la mesa de expertos de LaSexta Noche, compuesta por médicos, virólogos y periodistas expertos, no daba crédito a las afirmaciones de la actriz.

Pero la reacción más elocuente fue la de María José García Alumbreros, enfermera y portavoz del Sindicato de Enfermería (SATSE) cuando escuchó estas palabras de Abril:

“Los dos primeros meses, bueno, tres llevan ya las vacunas, porque empezaron a vacunar antes que los demás en Inglaterra y en Israel, y ahí es donde han salido las variantes más peligrosas, hay más casos PCR positivos, hay más enfermos y hay más muertos”.

García Alumbreros no puede evitar mostrar su indignación e incluso llevarse las manos a la cabeza ante semejante barbaridad, totalmente infundada y sin base científica.