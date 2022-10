Victoria Beckham habla claro tras los rumores de crisis en su matrimonio

Marc Piasecki via Getty Images

Una publicación de Instagram hizo saltar las alarmas hace unos días. En ella, Victoria Beckham probaba distintos tonos de maquillaje en su brazo, pero algunos seguidores se percataron de un detalle: en su muñeca ya no estaba el tatuaje con las iniciales de su marido , David Beckham.

La lectura inmediata que se hizo desde numerosos medios del corazón fue la de crisis en el matrimonio de la diseñadora y ex Spice Girl y el exfutbolista. Ninguno de los dos se había referido al asunto hasta este jueves, cuando Victoria fue preguntada por ello en el programa de televisión Today.

“Tenía estos tatuajes desde hace mucho tiempo y, simplemente, no eran muy delicados”, respondió la excantante. Tras alabar los bonitos diseños de tinta que cubren el cuerpo de su marido y de sus hijos, agregó que pensaba que los suyos eran “un poco gruesos”.

“Sangraban un poco y no eran tan bonitos. No quedaban tan bien, no significa nada más que eso”, aclaró.