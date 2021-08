Las polémicas de Victoria Federica: tras los pasos de su hermano Froilán

Desde que cumplió 18 años el pasado 2018, Victoria Federica no ha dejado de copar titulares. La hija menor de la infanta Elena y Jaime de Marichalar se ha convertido en uno de los familiares del rey que más interés genera e incluso se ha llevado los halagos de publicaciones como Vogue.

A pesar de buscar ser una it girl en toda regla, en el último año Victoria Federica no ha sido objeto de noticia especialmente para bien. Aunque la fama de rebelde la acaparaba su hermano Froilán, ella no se ha quedado atrás y durante el confinamiento ha incumplido varias normas sanitarias, ha protagonizado broncas y enfrentamientos e incluso este verano fue multada en Marbella poco después de que su hermano también recibiera una sanción.