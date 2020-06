Victoria Federica y su particular cuarentena: se confirma que la hija de la infanta Elena va por libre

Carlos Alvarez via Getty Images

Esta vez Victoria Federica no se ha saltado la ley. La hija de la infanta Elena y Jaime de Marichalar, que se escapó a pasar la cuarentena Jaén después de decretarse el estado de alarma , ha vuelto a Madrid.

En realidad lo puede hacer, aunque la suya no parece la mejor decisión. La ley todavía no permite los desplazamientos entre provincias —hay que esperar a que las dos estén en fase 3 y no es el caso– , pero el texto de la prórroga del estado de alarma establece excepciones a los límites en la libertad de movimiento. Una es el “retorno al lugar de residencia habitual”.